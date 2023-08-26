"Поведінка бандитів": Резніков пояснив, як ліквідація Пригожина вплинула на Путіна

Резніков каже, що нещодавні події є сигналом насамперед для населення РФ.

Ліквідація керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина послабила главу Кремля Володимира Путіна. У Москві знову довели, що поводяться, як бандити та злочинці.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю німецькому виданню WELT.

Як зазначив Резніков, збиття літака на якому перебував Пригожин показує, що очікує тих, хто висловив невдоволення діями російського диктатора.

"Смерть Пригожина послабила Путіна. Тому що це показало світові: якщо Путін укладе будь-яку угоду з кимось і порушить цю угоду, це означає, що йому більше не можна довіряти", – сказав Резніков.

Також за його словами, нещодавні події є сигналом насамперед для населення РФ, які свідчать проте, що немає сенсу сідати за стіл перемовин із Путіним.

"Це просто поведінка бандитів, а Кремль поводиться як бандити, як злочинці. Насправді більше не існує групи Вагнера, яку ви могли розглядати як серйозну силу рік тому. Вони зламані", – заявив міністр оборони.

Нагадаємо, увечері, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак, що належав Пригожину.

До збиття літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний генерал-майор ГРУ Генштабу РФ Андрій Авер'янов.

Водночас у США розповіли свою версію ліквідації Пригожина.

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