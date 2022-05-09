"Здаються "незручними": поведінка російських дипломатів в ООН кардинально змінилася після нападу РФ на Україну

"Здаються "незручними": поведінка російських дипломатів в ООН кардинально змінилася після нападу РФ на Україну

Від 24 лютого, коли Росія цинічно напала на Україну, поведінка російських дипломатів в ООН абсолютно змінилася.

Як вважає пані посол США в ООН, російські дипломати відчувають себе такими, які приносять дискомфорт. А для дипломатів інших країн, які входять в ООН, росіяни здаються "незручними".

Про це повідомила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає CNN.

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За її словами, відтепер посол РФ в ООН Василь Небензя став з'являтися на засіданнях міжнародної організації рідше. Він часто посилає замість себе свого заступника чи експертів.

"Від першого дня, 24 лютого, коли ми засідали на екстреному засіданні Ради Безпеки, а росіяни головували в Раді Безпеки, ми помітили, що їхня поведінка значно змінилася. Ми знаємо і очікуємо, коли вони відреагують на те, що ми говоримо, але я підозрюю, що для них все дуже добре продумано та за сценарієм", — сказала вона.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відреагував на напад на школу в Білогорівці Луганської області 7 травня, де ховалися мирні люди. Внаслідок ракетного удару загинуло 60 людей. Генсек приголомшений цим повідомленням.

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