- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 1 хв
Повені, колапс та евакуація: яка ситуація в Іспанії, де вирує потужний шторм
Після рекордних опадів у містах Іспанії затоплені автошляхи, паралізовано рух поїздів на Середземноморському коридорі між Барселоною і Валенсією. У Кастельоні є перебої з електрикою після удару блискавки. Людей евакуюють.
В Іспанії вирує потужний шторм «Аліса». Оголошено надзвичайний стан через масштабні повені у 5 округах Каталонії на південь від Таррагони.
Про це пише El Mundo.
Що відомо про повінь в Іспанії
Проблемна ситуація в округах Монтсія, Байш-Ебре, Рібера-д’Ебре, Байш-Камп та Терра-Альта. Дощі спричинили розлив струмків та ярів, змиваючи численні транспортні засоби, контейнери та міське майно. Вони також підняли рівень води на вулицях деяких муніципалітетів, таких як Ла-Рапіта, до півтора метра. Затоплені підвали та парковки.
Червоний Хрест надав допомогу приблизно 500 людям у різних відділеннях та муніципальних закладах регіону Монтсія в дельті річки Ебро. Вони провели там ніч через повінь.
«Крім того, понад двісті людей провели ніч у відділенні, створеному міською радою Ампости (Таррагона), оскільки їх зненацька змусили перекрити рух на автомагістралі AP-7 та національній автомагістралі N-340 в дельті річки Ебро через зливові дощі, що пройшли останніми годинами», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від п’ятниці в Непалі тривають сильні дощі, які викликали зсуви та раптові повені. Загинуло щонайменше 47 людей.
У східному окрузі Ілам, що межує з Індією, 35 людей загинули через зсуви. Ще дев’ять осіб зникли безвісти після повеней. Троє жертв зафіксовано внаслідок ударів блискавок в інших регіона