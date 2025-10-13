ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

Повені, колапс та евакуація: яка ситуація в Іспанії, де вирує потужний шторм

Після рекордних опадів у містах Іспанії затоплені автошляхи, паралізовано рух поїздів на Середземноморському коридорі між Барселоною і Валенсією. У Кастельоні є перебої з електрикою після удару блискавки. Людей евакуюють.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повінь / Ілюстративне фото

Повінь / Ілюстративне фото / © Associated Press

В Іспанії вирує потужний шторм «Аліса». Оголошено надзвичайний стан через масштабні повені у 5 округах Каталонії на південь від Таррагони.

Про це пише El Mundo.

Що відомо про повінь в Іспанії

Проблемна ситуація в округах Монтсія, Байш-Ебре, Рібера-д’Ебре, Байш-Камп та Терра-Альта. Дощі спричинили розлив струмків та ярів, змиваючи численні транспортні засоби, контейнери та міське майно. Вони також підняли рівень води на вулицях деяких муніципалітетів, таких як Ла-Рапіта, до півтора метра. Затоплені підвали та парковки.

Червоний Хрест надав допомогу приблизно 500 людям у різних відділеннях та муніципальних закладах регіону Монтсія в дельті річки Ебро. Вони провели там ніч через повінь.

«Крім того, понад двісті людей провели ніч у відділенні, створеному міською радою Ампости (Таррагона), оскільки їх зненацька змусили перекрити рух на автомагістралі AP-7 та національній автомагістралі N-340 в дельті річки Ебро через зливові дощі, що пройшли останніми годинами», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від п’ятниці в Непалі тривають сильні дощі, які викликали зсуви та раптові повені. Загинуло щонайменше 47 людей.

У східному окрузі Ілам, що межує з Індією, 35 людей загинули через зсуви. Ще дев’ять осіб зникли безвісти після повеней. Троє жертв зафіксовано внаслідок ударів блискавок в інших регіона

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie