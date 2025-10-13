Повені, колапс та евакуація: яка ситуація в Іспанії, де вирує потужний шторм

Повінь / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

В Іспанії вирує потужний шторм «Аліса». Оголошено надзвичайний стан через масштабні повені у 5 округах Каталонії на південь від Таррагони.

Про це пише El Mundo.

Що відомо про повінь в Іспанії

Проблемна ситуація в округах Монтсія, Байш-Ебре, Рібера-д’Ебре, Байш-Камп та Терра-Альта. Дощі спричинили розлив струмків та ярів, змиваючи численні транспортні засоби, контейнери та міське майно. Вони також підняли рівень води на вулицях деяких муніципалітетів, таких як Ла-Рапіта, до півтора метра. Затоплені підвали та парковки.

Реклама

Червоний Хрест надав допомогу приблизно 500 людям у різних відділеннях та муніципальних закладах регіону Монтсія в дельті річки Ебро. Вони провели там ніч через повінь.

«Крім того, понад двісті людей провели ніч у відділенні, створеному міською радою Ампости (Таррагона), оскільки їх зненацька змусили перекрити рух на автомагістралі AP-7 та національній автомагістралі N-340 в дельті річки Ебро через зливові дощі, що пройшли останніми годинами», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від п’ятниці в Непалі тривають сильні дощі, які викликали зсуви та раптові повені. Загинуло щонайменше 47 людей.

У східному окрузі Ілам, що межує з Індією, 35 людей загинули через зсуви. Ще дев’ять осіб зникли безвісти після повеней. Троє жертв зафіксовано внаслідок ударів блискавок в інших регіона