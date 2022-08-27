Повені у Пакистані: за минулу добу загинуло щонайменше 34 людини, зруйновано 15 мостів

За минулу добу жертвами повеней у Пакистані стали щонайменше 34 людей. Загалом за два місяці кількість загиблих перевищила 900 осіб.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

За даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Пакистану, найбільшу кількість смертей, пов’язаних з повенями, зафіксовано за минулу добу провінціях Сінді та Белуджистан, де загинули 16 та 13 людей відповідно.

Протягом останньої доби у двох провінціях вода змила сотні будинків і щонайменше 15 мостів. У багатьох районах країни повністю зупинилося транспортне сполучення та зник мобільний зв’язок.

За офіційними даними, загальна кількість жертв повеней у Пакистані від 14 червня сягнула 937 осіб.

Міністерка зі зміни клімату Шеррі Рехман заявила журналістам, що 30 мільйонів із 220 мільйонів жителів країни внаслідок стихійного лиха опинилися без даху над головою.

Влада Пакистану оголосила в країні режим надзвичайної ситуації та залучила армію до допомоги цивільним адміністраціям у проведенні рятувальних операцій.

Після звернення прем'єр-міністра Пакистану про допомогу, міжнародні організації та фінансові установи оголосили про негайний пакет допомоги на понад 500 мільйонів доларів для постраждалих від повені.

Нагадаємо, через смертоносну повінь у Індії обвалився залізничний міст (відео).

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