Повернення "історичних земель": наскільки далеко сягають імперські амбіції Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін знову дав зрозуміти, що не відмовився від максималістських цілей у війні проти України та розглядає її як частину ширшого проєкту відновлення імперського впливу Росії.

Про це йдеться в матеріалі Atlantic Council.

Під час виступу перед представниками Міноборони РФ у Москві 17 грудня Путін заявив, що цілі вторгнення в Україну будуть досягнуті “беззастережно”. Він пригрозив, що у разі відмови Заходу від “змістовних переговорів” Росія нібито буде “звільняти свої історичні землі” воєнним шляхом.

Подібна риторика не є новою для російського лідера. Путін неодноразово виправдовував війну проти України історичними аргументами та порівнював сучасне вторгнення з імперськими завоюваннями часів Петра І. Водночас чергові заяви викликають занепокоєння щодо реальних меж його територіальних претензій.

Найобережніше трактування слів Путіна стосується окупованої частини Донбасу, яка залишається під контролем України. Саме цей регіон Кремль називає однією з ключових умов припинення вогню. Однак російський президент дедалі частіше використовує термін “Новоросія”, який має значно ширше значення.

У часи Російської імперії “Новоросією” називали великі території півдня та сходу сучасної України, включно з узбережжям Чорного моря. Путін раніше давав зрозуміти, що до його уявлення про “Новоросію” можуть входити такі міста, як Одеса та Харків, а також значна частина української території.

Окреме місце у цій ідеології займає Київ. У кремлівській історичній міфології столиця України подається як “мати міст руських” і духовний центр російського православ’я. Сам Путін неодноразово заперечував легітимність української державності, що робить будь-який мирний сценарій із збереженням незалежного Києва неприйнятним для Кремля.

На підставі публічних заяв Путіна експерти дедалі частіше доходять висновку, що в його уявленні “історично російські землі” охоплюють усю територію України. Влітку 2025 року він прямо заявив, що вважає росіян і українців “одним народом” і що “вся Україна належить Росії”.

Втім, амбіції Путіна можуть не обмежуватися лише Україною. Він неодноразово називав Радянський Союз “історичною Росією” та відкрито шкодував про його розпад. У такій логіці під загрозою потенційної агресії опиняються країни Балтії, Польща, Фінляндія, Молдова, Грузія, а також держави Центральної Азії.

На Заході дедалі серйозніше ставляться до таких заяв. За даними Reuters, американська розвідка вважає, що Путін не відмовився від планів повного підпорядкування України та перегляду післявоєнного устрою Європи. Особливу тривогу це викликає в країнах Балтії та Польщі.

Попри скепсис щодо можливостей російської армії, аналітики наголошують: відсутність швидких успіхів РФ є наслідком спротиву України, а не браку імперських намірів Кремля. У разі поразки України, Європа може зіткнутися з новою хвилею агресії, до якої наразі не готова.

Експерти зазначають, що ідея “звільнення історичних земель” є лише прикриттям для експансіоністської політики Путіна. Будь-яке мирне врегулювання, яке збереже незалежність України, Кремль розцінюватиме як поразку. Саме тому тиск на Росію, за оцінками фахівців, залишається єдиним реалістичним шляхом стримування подальшої агресії.