Повернення українців з-за кордону: одна з країн ЄС уже готує для цього програму

Після завершення чинності директиви ЄС про тимчасовий захист уряд Ірландії розпочне реалізовувати програму добровільного повернення українських біженців додому. У такий спосіб у цій країні прагнуть уникнути надмірного навантаження на національну систему соціального захисту.

Про це повідомляє The Times.

Замість виплат на утримання біженців з України влада Ірландії буде фінансувати їхнє повернення.

При цьому основні пакети фінансової підтримки стануть доступними для українців лише після їхнього фізичного повернення в Україну на постійне проживання. Це має запобігти ймовірним зловживанням.

Пакет допомоги розрахований на покриття витрат, пов’язаних із переїздом та відновленням життя на батьківщині. Окрім виплати «підйомних», ірландський уряд планує повністю брати на себе витрати на авіапереліт для тих, хто вирішить повернутися.

Головною метою ініціативи є стимулювання українців до участі у відбудові власної держави та реінтеграції у рідне суспільство.

При цьому в програмі акцентували на зв’язку між безпекою та поверненням в Україну. Масовий виїзд українців залежатиме від відновлення інфраструктури на територіях, які постраждали від воєнних дій.

Що зміниться для українців в Ірландії

Умови перебування для тих українців, які залишатимуться в Ірландії, поступово ставатимуть жорсткішими.

Вже у жовтні цього року розмір щомісячної виплати буде зменшено: замість нинішніх 600 євро українці отримуватимуть лише 400 євро.

Для тих, хто не планує повертатися найближчим часом, у вересні стартує спеціальна програма дозволів, яка дозволить легалізувати своє перебування через схеми, подібні до дозволів на працевлаштування, але за суворіших критеріїв.

Нагадаємо, після ймовірного завершення режиму тимчасового захисту для українців у ЄС після березня 2027 року головним пріоритетом України стане створення умов для безпечного та добровільного повернення громадян.

Значна частина українців, які наразі перебувають за кордоном, зберігають тісний зв’язок із батьківщиною через майно та бізнес. Саме ці фактори стануть вирішальними у питанні їхнього повернення після завершення бойових дій.

