Підтримка України з боку Трампа може бути навіть більшою, ніж з боку адміністрації Байдена

Повернення до влади адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа не буде нести серйозних негативних наслідків, оскільки вже є досвід взаємодії з цією адміністрацією, який приніс чимало позитивних результатів.

Про це в етері КИЇВ24 розповів Метью Семпсон, снайпер морської піхоти США, доброволець Міжнародного легіону.

"Я не чекаю, що станеться щось вкрай негативне після його повернення, після повернення цієї адміністрації. Ми вже мали досвід цього в минулому і отримали багато позитиву. З мого досвіду, кожна адміністрація має свої позитивні та негативні сторони", - сказав Семпсон.

За його словами, повернення адміністрації Трампа буде вигідним для України, оскільки підтримка може бути більшою, ніж у адміністрації Байдена, а Трамп надав зброю раніше.

"Повернення адміністрації Трампа буде вигідним для України, тому що свідчення того, що відбувається тут, показують, що підтримка може бути більшою, ніж в адміністрації Байдена. Крім того, Трамп дав зброю ще до того, як це зробив Байден", - розповів він.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Дональд Трамп, ймовірно, не зможе завершити війну в Україні на вигідних для Києва умовах. Він також попередив, що якщо США припинять надавати зброю Україні, це може призвести до обвалу українських ліній фронту.

Раніше Дональд Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні. За словами Трампа, "не має значення, хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах". Він пообіцяв, що "розбереться з цим".

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