Повернення чоловіків до України: в Литві заявили про готовність допомогти державі

Не виключено, що Литва обмежить українських чоловіків у соцвиплатах, дозволах на роботу, документах.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Однак спершу Вільнюс дочекається, як цю процедуру проводитиме Польща.

Про це заявив очільник Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас, інформує Delfi.

Як повідомляє видання, міністр визнав, що литовській владі необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Однак Кащюнас вказав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього приводу ухвалить Польща.

"Напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", – сказав міністр оборони Литви.

"Ніхто, звичайно, не буде їх (чоловіків – ред.) збирати і відвозити до України – цього не буде. Але (можна обмежити їх – ред.) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, як я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо та подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – висловився Кащюнас.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про готовність його держави допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він також повідомив, що Польща давно пропонувала Україні допомогти в ідентифікації військовозобов’язаних.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал на скандалі! Польща може депортувати українців призовного віку?!

Читайте також: