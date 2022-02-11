Повернення докарантинного життя: уряд Норвегії планує скасувати носіння масок та дотримання дистанції

Раніше влада країни вже скасувала низку обмежень.

У Норвегії у найближчі дні можуть ще більше послабити карантинні обмеження та скасувати вимоги щодо носіння масок та дотримання безпечної дистанції в публічних місцях.

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Про це пише місцева газета "Verdens Gang" із посиланням на свої джерела.

Так, за словами джерел видання, уряд країни можливі зміни обговорюватиме 11 лютого, а офіційно про таке рішення буде оголошено у суботу, 12 лютого. Раніше в уряді заявляли, що Норвегія може відмовитись від усіх антиковідних заходів, введених через пандемію коронавірусу, до 17 лютого.

Своєю чергою, напередодні у Норвезькому управлінні охорони здоров'я висловили сподівання, що незабаром країна повернеться до нормального повсякденного життя. Там підрахували, що взимку через новий штам "Омікрон" коронавірусом інфікується від 3 до 4 мільйонів норвежців, а від березня пандемія піде на спад.

Варто зазначити, що раніше влада Норвегії вже скасувала низку обмежень. Зокрема, вимогу про віддалену роботу, обмеження на кількість гостей у будинку, на заходах усередині приміщень та на вулиці. У театрах і кінотеатрах можна не дотримуватися безпечної дистанції в один метр. Скасовано також обмеження на продаж алкоголю у точках громадського харчування, термін самоізоляції скорочено з шести до чотирьох днів.

Нагадаємо, у Норвегії двома дозами вакцини від СOVID-19 вже щеплено понад 70% населення віком від 12 років.

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