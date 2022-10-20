Повернення Джонсонюка: колишній прем'єр Британії має намір боротися за посаду очільника уряду

Колишній прем'єр-міністр Британії, вірний друг України Борис Джонсон планує боротися за посаду очільника уряду після відставки Ліз Трасс.

Про це пише The New York Times.

"Очікується, що Борис Джонсон балотуватиметься на посаду лідера Консервативної партії", повідомляє американський журналіст, керівник лондонської газети The New York Times.

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Ліз Трасс подала у відставку

У четвер, 20 жовтня, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час виступу заявила, що йде відставку. На посаді очільниці уряду Британії вона пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. За інформацією британських ЗМІ, причинами її відставки стала радикальна податкова реформа, яка спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Саме через провал цієї реформи напередодні було звільнено міністра фінансів Квасі Квартенґа.

Мері Елізабет "Ліз" Трасс була обрана прем'єр-міністеркою Великої Британії 6 вересня 2022 року. Вона замінила на посаді Бориса Джонсона. Від 2021 року до свого призначення новою прем'єр-міністеркою Ліз Трасс була міністеркою закордонних справ.

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