Повернення "Гаррі Поттера" та причини пожеж у будинках для літніх людей в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- 1 січня 2022 року на стрімінгу HBO Max вийде спеціальний ретроспективний епізод з усіма ключовими акторами поттеріани та режисером Крісом Коламбусом. Читати далі –>
- Пожежа у будинку для літніх у Дніпрі, де загинуло п’ятеро жінок - це четверта трагедія у подібних закладах лише цього року Читати далі –>
- Статут ООН не змінювався з 1973 року, тож не зображає світу ні де-факто, ні де-юре. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Читати далі –>
- США виступили із закликом до всіх держав відповідально поводитися в космосі через випробування РФ протисупутникової зброї. Читати далі –>
- Він подорожчав і став майже золотим: на базарах липовий та акацієвий мед уже продають по 400 гривень за літр Читати далі –>