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Повернення "Гаррі Поттера" та причини пожеж у будинках для літніх людей в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

Повернення "Гаррі Поттера" та причини пожеж у будинках для літніх людей в Україні: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • 1 січня 2022 року на стрімінгу HBO Max вийде спеціальний ретроспективний епізод з усіма ключовими акторами поттеріани та режисером Крісом Коламбусом. Читати далі –>
  • Пожежа у будинку для літніх у Дніпрі, де загинуло п’ятеро жінок -  це четверта трагедія у подібних закладах лише цього року Читати далі –>
  • Статут ООН не змінювався з 1973 року, тож не зображає світу ні де-факто, ні де-юре. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Читати далі –>
  • США виступили із закликом до всіх держав відповідально поводитися в космосі через випробування РФ протисупутникової зброї. Читати далі –>
  • Він подорожчав і став майже золотим: на базарах липовий та акацієвий мед уже продають по 400 гривень за літр Читати далі –>
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