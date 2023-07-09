Повернення командирів "Азовсталі": експрокурор розповів, як Ердоган зганьбив Путіна на весь світ 

Чумак підкреслив, що Ердоган і раніше не проявляв слабкості щодо РФ, а лише працював на власні інтереси.

Повернення командирів з "Азовсталі", які перебували у російському полоні під протекцією Туреччини, показало, що Путіна ніхто не сприймає серйозно й не має страху перед Росією.

Таку думку висловив колишній військовий прокурор України Віктор Чумак в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"Я думаю, що Ердоган дуже розумна людина, яка вміє дуже вдало будувати комбінації. Звісно я можу помилятись, проте на весь шантаж Росії щодо припинення “зернової угоди” в Ердогана є свої відповіді. От така історія. І повернення наших командирів з "Азовсталі" є своєрідним показником відношення Ердогана до Путіна. Або ж можна інакше сказати, що це стало результатом цієї війни й відношення до сили, або слабкості самого Путіна. Цілком очевидно, що якби існував би страх перед Росією чи Путіним, то ніхто б наших командирів не віддав би", - зауважив він.

Чумак підкреслив, що Ердоган і раніше не проявляв слабкості щодо РФ, а лише працював на власні інтереси. На його думку, зараз фактично відбулась угода між Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, 8 липня до України із Туреччини із російського полону повернулися легендарні командири "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. У цей же день ввечері глава держави Володимир Зеленський та "азовці" прибули до Львова. Там відбувся молебень до 500-го дня війни.

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