"Повернення" Кубані та Бєлгородщини: про що насправді каже указ Зеленського про відновлення національних прав українців в РФ

Указ Володимира Зеленського спрямований на забезпечення національних прав українців, які перебувають у Росії.

Президент України Володимир Зеленський 22 січня підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Проте наша держава не висуває нікому територіальних претензій і бореться виключно за відновлення контролю над своїми територіями у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки “Spravdi”.

“Протягом десятиліть росія намагалася використати російську етнічну та російськомовну спільноту України як фактор тиску на Київ, інструмент дестабілізації та руйнування нашої держави. Водночас мільйонів українців у самій рф було позбавлено можливості повноцінно задовольняти свої культурні потреби та приречено на русифікацію”, - наголошують в Центрі.

Та указ Володимира Зеленського спрямований на забезпечення національних прав українців, які перебувають у Росії та на відновлення справедливості щодо української громади, яка є однією з найбільш дискримінованих у РФ.

“Українська держава зобов’язана зберегти пам’ять і розповісти світу правду про українців та інших поневолених кремлем народів”, - акцентували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, що президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії.

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