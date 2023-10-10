Повернення Росії до Ради ООН з прав людини підірве довіру до організації — США

Обрання до Ради представників Росії, у той момент, коли вона чинить воєнні злочини, стане плямою на організації.

Якщо Росія буде повернута до Ради ООН з прав людини, то довіра до цієї організації буде підірвана.

Про це заявив представник зі спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуд.

Дипломат заявив, що Рада з прав людини — це ключовий орган ООН, серед завдань якої є пропагування поваги до людей та захист у всіх куточках світу.

Представник США заявив, що повторення обрання до Ради представників Росії, у той момент, коли вона чинить воєнні злочини, стане плямою на організації, яка підірве довіру до всієї ООН.

“Попри її намагання заперечити та перекласти вину, буду відвертим: саме дії Росії роблять її непридатною до членства у Раді з прав людини. Які ще докази необхідні міжнародній спільноті?”, - заявив Вуд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія в ООН зізналася, що винна в ударі по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 52 мирних мешканці.

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН повідомили, скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни.

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