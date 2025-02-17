Повернення Росії до "Великої сімки": у Франції відреагували на побажання Трампа

Міністр Європи та закордонних справ Жан-Ноель Барро прокоментував останні заяви щодо реінтеграції РФ до G7.

Повернення Росії до G7 є "немислимим", як заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Про це повідомляє французький телеканал TF1 із посиланням на слова міністра.

Жан-Ноель Барро прокоментував останні заяви з приводу реінтеграції РФ до “Великої сімки” (G7), нагадавши, що це група найбільш розвинених демократій.

"Росія поводиться все менше і менше як демократія, а також нападає на інших членів G7, зокрема Францію, у нестриманий і безсоромний спосіб", - додав він.

Зазначимо, G7 являє собою групу з таких держав, як США, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада та Японія.

РФ виключили з групи після анексії Криму, однак днями президент США Дональд Трамп заявив про свою ідею щодо повернення Росії.

Читайте також: