Повернення викрадених Росією дітей: на Мальті домовились про міжнародну коаліцію

Під час зустрічі на Мальті радників із національної безпеки та зовнішньої політики делегація Канади запропонувала створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

Цю ініціативу підтримали багато країн – учасниць заходу.

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Пропозиція щодо міжнародної коаліції стане продовженням плану Bring Kids Back UA, запропонованого президентом Зеленським, та елементом реалізації Української формули миру в частині повернення депортованих дітей, звільнення цивільних заручників і військовополонених, підготовленого й представленого на Мальті міжнародною робочою групою, до якої увійшли представники майже 30 країн і міжнародних організацій.

У пресслужбі президента України наголосили, що масова депортація й цілеспрямоване викрадення українських дітей для їх подальшої русифікації є спланованою геноцидною політикою РФ.

Крім того, в російському полоні перебувають тисячі українських військовослужбовців, які потребують допомоги. Росія не надає доступу міжнародним організаціям, як-от ООН і МКЧХ, для моніторингу умов їх утримання.

Як повідомлялося раніше, 28 жовтня на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні, у якій взяли участь представники держав і міжнародних організацій.

Нагадаємо, нещодавно уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова відзвітувала, що окупанти вивезли до країни-агресорки понад 700 тис. українських дітей від початку повномасштабного вторгнення. Щодо цієї російської чиновниці та президента РФ Володимира Путіна у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт за незаконне вивезення до Росії українських дітей.

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