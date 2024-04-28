Повернення військовозобов'язаних до України: у МЗС Польщі оцінили можливу участь

Там наголосили, що раніше українська сторона говорила про дещо інший підхід до ситуації.

Допомога Польщі Україні щодо повернення чоловіків мобілізаційного віку додому для може бути “етично неоднозначною”.

Таку заяву зробив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24.

"Країна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати Батьківщину”, - зазначив Сікорський.

Водночас він додав, що йому що невідомі українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію. За його словами, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

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“А саме, що вони матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат”, - зазначив Сікорський.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко підтримав рішення МЗС про припинення надання консульських послуг українським чоловікам, які перебувають за кордоном.

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