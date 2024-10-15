Чому повернення вовків до Європи викликає занепокоєння: The Economist дав відповідь

Переміщення населення з сільської місцевості до міст залишило більше лісів для вовків та їхньої здобичі, інакше кажучи, коли люди пішли, вовки зайняли їхнє місце.

На початку XX століття вовки майже повністю зникли з Європи через браконьєрство та знищення їхнього середовища існування. Проте в останні десятиліття їхнє приголомшливе відновлення викликало суперечки серед європейців, які обговорюють, чи готові вони знову ділити свої території з цим хижаком-конкурентом.

Про це пише The Economist.

Повернення вовків вражає. Якщо на початку цього століття їх було лише декілька ізольованих зграй, то сьогодні на волі вже близько 20 тисяч вовків, які розповсюджені від Іспанії до Польщі. За останнє десятиліття їхня кількість подвоїлася, і тепер вовчі зграї можна знайти в кожній країні континентальної Європи.

На відміну від США, де вовків спеціально реінтродукували в окремих регіонах, це зростання сталося природним шляхом. Основною причиною цього став ефективний захист дикої природи, запроваджений в Європі наприкінці 1970-х.

Крім того, вовки скористалися зменшенням людської активності. Після падіння кордонів, зокрема залізної завіси, вовки мігрували зі сходу на захід. Переміщення населення з сіл до міст залишило більше природних середовищ для вовків та їхньої здобичі. Інакше кажучи, коли люди залишили ці території, вовки зайняли їхні місця.

Для екологів повернення вовків – це важлива подія, оскільки це свідчить про відновлення аборигенного виду. Вовки відіграють ключову роль у підтримці біорізноманіття, регулюючи популяції оленів і кабанів, якими вони харчуються. Вони відбирають найслабших представників, допомагаючи контролювати хвороби, які можуть загрожувати людям. Крім того, переслідуючи травоїдних, вовки сприяють зростанню рослинності, що призводить до збільшення різноманітності ландшафту. Рештки їхніх полювань забезпечують їжею для падальників. З відновленням вовків природні екосистеми, які раніше контролювалися людьми, знову стають самостійними.

Однак існує й інша проблема: вовки полюють на домашніх тварин. Щороку вони завдають шкоди приблизно 65 тисячс овець, кіз, корів і коней. Хоча це невелика частка від загальної кількості худоби в Європі, цей факт викликає велике занепокоєння серед фермерів. Вони вважають, що їхні інтереси ігноруються урбаністами, які не знають, що відбувається за межами міст. Мешканці міст, які готові голосувати за відстріл голубів, тепер підтримують повернення вовків, які загрожують сільським мешканцям.

Конфлікт між містом і селом розпалюється ультраправими політиками. Наприклад, партія "Альтернатива для Німеччини", яка активно виступає проти іммігрантів, закликає до "термінових дій" для контролю за вовками.

25 вересня більшість з 27 урядів ЄС погодилися з Єврокомісією, що статус захисту вовків слід змінити з "суворо захищеного" на просто "захищеного". Однак полювання на вовків ще не стало загальнодоступним – для зміни відповідного закону потрібні додаткові обговорення.

Екологи критикують це рішення, вважаючи, що воно свідчить про погану політику і ще гіршу науку. Багато популяцій вовків у Європі є вразливими і можуть зникнути без належного захисту. Загроза з боку вовків перебільшена: немає доказів того, що вони заподіяли серйозної шкоди людині від моменту свого повернення.

Нагадаємо, в селі на Закарпатті помітили вовка і зняли на камеру.

На Закарпатті нашестя вовків! Люди бояться виходити на вулиці, собак знаходять розірваними!

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