"Поверніть мою дитину": мама 21-річної заручниці ХАМАСу розповіла деталі про її викрадення та поранення

Жінка розповіла, що "Мія – невинна дитина, яка просто хотіла піти на вечірку зі своїми друзями, а в результаті її викрали та забрали з дому".

Розбита горем мати викраденої ізраїльтянки Мії Шем заявила, що "благає світ повернути мою дитину додому" після того, як терористи ХАМАС показали 21-річну дівчину на тривожному відео із заручниками.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керен Шем, чия викрадена донька є громадянкою Франції та Ізраїлю, звернулася з закликом повернути додому її дитину та інших заручників, захоплених бойовиками ХАМАС 7 жовтня.

Що відомо про викрадення Мії Шем

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Керен розповіла, що її донька була серед учасників музичного фестивалю Nova поблизу кордону з Газою. У дівчину стріляли та викрали.

"Вона тільки пішла на вечірку, на фестивальну вечірку, щоб трохи повеселитися... І тепер вона в Газі", – сказала згорьована мама.

Родина Мії втратила з нею зв’язок під час фестивалю після останнього повідомлення дівчини з таким текстом: "Вони стріляють у нас. Будь ласка, прийдіть і врятуйте нас!" Після цього мама годинами телефонувала доньці, однак та вже не відповідала.

Мія Шем на фестивалі в Ізраїлі / Фото з соцмереж

На пресконференції 17 жовтня Керен закликала світ об’єднатися, щоб зупинити ХАМАС.

"Є багато дітей, які пішли на цю вечірку, багато немовлят, дітей, людей похилого віку та тих, хто пережив Голокост, яких викрали, їхні будинки спалили. Це злочин проти людства, і ми всі повинні зібратися, припинити цей терор і повернути всіх додому", – заявила мама Мії.

Брат Мії заявив, що родина хоче лише одного – щоб його сестра "та всі інші заручники, захоплені в Секторі Гази, були повернуті додому".

"Мія – невинна дитина, яка просто хотіла піти на вечірку зі своїми друзями, а в результаті її викрали та забрали з дому", – додала Керен.

Заручнця бойовиків ХАМАС Мія Шем / Фото з соцмереж

ХАМАС показав відео з Мією

Жінка понад тиждень не знала, чи жива її донька, перш ніж жахливі кадри полоненої дівчини були опубліковані з боку Гази напередодні ввечері.

"Поверніть мою дитину додому", – емоційно закликала сім'я зниклої ізраїльської заручниці.

На відео від ХАМАСу видно, як молода жінка звертається івритом на камеру. Дівчина каже, що вона з центрального Ізраїлю, і що викрадачі піклуються про неї.

"Я лише прошу, щоб ви вивезли мене звідси якомога швидше. Будь ласка", – закликала заручниця ізраїльський уряд.

Заручниця ХАМАСу Мія Шем під час відеозвернення з полону / Скриншот

"Ходили чутки, що вона поранена у плече чи ногу. Вона була поранена в руку. Її прооперували", – повідомила Керен.

Про відео з Мією жінка додала: "Вона має наляканий вигляд. Вона говорить те, що їй кажуть. Я дуже переживаю за неї".

Керен лише 14 жовтня дізналася, що її доньку викрали, і вона не була серед сотень ізраїльтян, убитих ХАМАСом.

"Я була така щаслива, це так жалюгідно. Я була рада почути, що моя дитина [перебуває в полоні] у найгіршого ворога у світі. Я маю на увазі, Бог знає, через що вона проходить", – поділилася жінка.

Мама заручнці бойовиків ХАМАС Мії Шем / Фото: Getty Images

Керен, мама-одиначка чотирьох дітей, сказала, що старша донька Мія була її найкращим другом і завжди допомагала з домашніми справами.

"У неї розум 50-річної жінки, а не 20-річної дівчини. Вона така зріла, і вона – справжній воїн. Я знаю, що вона там з іншими людьми в Газі, і я впевнена, що вона піклується про них", – додала мама заручниці.

Зауважимо, за даними ЦАХАЛ на 15 жовтня, терористи ХАМАС продовжують утримувати в Секторі Гази 126 ізраїльських заручників.

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