Поверніть наші колонії: відомий журналіст потролив Трампа після його погроз про Гренландію

Журналіст Пірс Морган запропонував Британії "викупити" США

Британськй журналіст Пірс Морган потролив Дональда Трампа на тлі суперечок навколо Гренландії і заявив, що Британія має викупити Америку назад.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Британія повинна викупити Америку. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу Північноатлантичну безпеку. Якщо ви не продасте нам її, президенте Трампе, ми запровадимо тарифи на США та будь-яку країну, яка підтримує вас у вашому опорі цій дуже вигідній угоді. Справедливо?», — зіронізував журналіст, натякаючи на дії самого Трампа.

Зауважимо, що частина території США (13 колоній у Північній Америці, розташованих уздовж східного узбережжя) належали Британській імперії до війни за незалежність США, яка тривала з 1775 до 1783 р.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових.

Своєю чергою, лідери Європи жорстко відповіли Трампу на погрози митами.