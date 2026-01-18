- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 540
- Час на прочитання
- 1 хв
Поверніть наші колонії: відомий журналіст потролив Трампа після його погроз про Гренландію
Британський журналіст Пірс Морган іронізує над територіальними претензіями Трампа.
Британськй журналіст Пірс Морган потролив Дональда Трампа на тлі суперечок навколо Гренландії і заявив, що Британія має викупити Америку назад.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Британія повинна викупити Америку. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу Північноатлантичну безпеку. Якщо ви не продасте нам її, президенте Трампе, ми запровадимо тарифи на США та будь-яку країну, яка підтримує вас у вашому опорі цій дуже вигідній угоді. Справедливо?», — зіронізував журналіст, натякаючи на дії самого Трампа.
Зауважимо, що частина території США (13 колоній у Північній Америці, розташованих уздовж східного узбережжя) належали Британській імперії до війни за незалежність США, яка тривала з 1775 до 1783 р.
Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових.
Своєю чергою, лідери Європи жорстко відповіли Трампу на погрози митами.