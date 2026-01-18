ТСН у соціальних мережах

Світ
540
1 хв

Поверніть наші колонії: відомий журналіст потролив Трампа після його погроз про Гренландію

Британський журналіст Пірс Морган іронізує над територіальними претензіями Трампа.

Дмитро Гулійчук
Журналіст Пірс Морган запропонував Британії "викупити" США

Британськй журналіст Пірс Морган потролив Дональда Трампа на тлі суперечок навколо Гренландії і заявив, що Британія має викупити Америку назад.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Британія повинна викупити Америку. Зрештою, колись вона була нашою, і це посилило б нашу Північноатлантичну безпеку. Якщо ви не продасте нам її, президенте Трампе, ми запровадимо тарифи на США та будь-яку країну, яка підтримує вас у вашому опорі цій дуже вигідній угоді. Справедливо?», — зіронізував журналіст, натякаючи на дії самого Трампа.

Зауважимо, що частина території США (13 колоній у Північній Америці, розташованих уздовж східного узбережжя) належали Британській імперії до війни за незалежність США, яка тривала з 1775 до 1783 р.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив 10-відсоткові тарифи для кількох європейських країн, які стали на бік Гренландії, відправивши на острів своїх військових.

Своєю чергою, лідери Європи жорстко відповіли Трампу на погрози митами.

540
