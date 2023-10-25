“Поверніть Судети німцям”: Медведєв розродився маячнею через “бандерівський шабаш” у Чехії

Заступник голови Ради безпеки РФ та один з найбільш шалених висловників позиції Кремля Дмитро Медведєв розгнівався через заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського про те, що головним результатом допомоги ЄС має бути повернення Україні Криму.

У соцмережі Х (колишній Twitter) поплічник Путіна зробив цинічну пропозицію уряду Чехії.

“Ухваліть рішення там, у Чехії, повернути Судети німцям”, - несподівано заявив він, апелюючи до того, що у 1938 році на вимогу Гітлера Судетську область тодішньої Чехословацької республіки було передано під управління Третього Рейху.

Також читайте У Чехії викрили російського агента, який розповсюджував кремлівську пропаганду

Водночас другий парламентський саміт “Кримської платформи” у Празі, на який завітали до 70 парламентських делегацій, Дмитро Медведєв назвав “демонічним бандерівським шабашем”.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив думку про те, що переговори про вступ України до ЄС мають бути розпочаті восени цього року або на початку 2024-го.

Читайте також: