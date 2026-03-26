Повернулася зима: через снігопади в одній з країн Європи оголошено червоний рівень небезпеки

Снігопад у Хорватії / © із соцмереж

У четвер, 26 березня, до Хорватії знову повернулася зима із рясними снігопадами та штормовим вітром. Через погіршення погодних умов у трьох регіонах балканської країни оголошено червоний півень небезпеки.

Про це пише Večernji list.

Через сильний сніг і штормовий вітер виникли труднощі з рухом вантажних автомобілів і фур з причепами на автотрасах, що сполучають внутрішні район країни з Адріатичним узбережжям.

У прибережних районах пориви вітру досягають ураганної сили, що робить пересування мостами та відкритими ділянками доріг вкрай небезпечним.

Рятувальні служби закликають водіїв не виїжджати на дорогу без нагальної потреби та обов’язково мати повне зимове спорядження.

Нагадаємо, в Україні 27 березня стане найтеплішим днем тижня з температурою до +19 градусів, проте балканський циклон уже готує зміну погоди. Синоптики попереджають про наближення дощів, тумани та високу лавинну небезпеку в Карпатах.