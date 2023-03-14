Повернуть до Африки і ліквідують: російська правозахисниця – про те, що буде з Пригожиним

На думку правозахисниці, Пригожина знову відправлять до Африки, а потім вб'ють.

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин програв "перший раунд" бою з російською політичною елітою. Тепер його знову повернуть до Африки захищати інтереси Путіна, а через кілька років можуть просто "прибрати".

Таку думку висловила російська правозахисниця, голова фонду “Русь сидящая” Ольга Романова, інформує FREEДОМ.

За її словами, вербування Пригожиним зеків на війну проти України дуже сподобалося російському суспільству. Однак конфлікти з очільником Міноборони РФ Сергієм Шойгу закінчилися для нього програшем.

Проте Романова не виключає, що Пригожин ще не втратив шанс повернути свої позиції, адже мобілізація ув’язнених російським Міноборони виявилася провальною.

“В’язні — контингент специфічний, Пригожин з ними вміє працювати, а в Міноборони цього робити не вміють… Зараз ув’язнені розбігаються, їх намагаються ловити та відправляти до ІТТ (ізолятор тимчасового тримання). ІТТ у Донецьку вже повністю забитий такими вояками. Я думаю, що це, на жаль, дає Пригожину ще один шанс повернутися на військову арену, але сподіваюся, що чвари в російській так званій еліті не дозволять йому це зробити. Все-таки ця еліта надасть перевагу рішенню: нехай все розвалюється, аби не було Пригожина”, — припускає правозахисниця.

На її думку, поки що Пригожина знову відправлять до Африки, де вже є представники його ПВК. Згодом олігарха вб’ють, вважає голова фонду “Русь сидящая”,

“Якщо не буде якоїсь різкої зміни ситуації, його повернуть до Африки. Але якщо чесно, я ставила б на те, що через рік його не буде в живих. Грибочками отруїться або на міні підірветься, або у машини колесо спустить. Мені здається, йдеться про це. Він настільки зараз посварився з усією елітою, що їй рано чи пізно набридне вигадувати підступи проти Пригожина, і вона вчинить так, як робить зазвичай”, — підсумувала Романова.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що конфлікт між Пригожиним і Шойгу досяг апогею.

За інформацією майора запасу ЗСУ, військового експерта Олексія Гетьмана, раніше чисельність "вагнерівців" могла сягати 45 тисяч, але зараз їх залишилося близько 7 тисяч. Решту знищили українські захисники.

На думку речника Східного угруповання Сергія Череватого, безславна історія "вагнерівців" закінчиться у Бахмуті, де ЗСУ знищили більшу частину найманців.

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