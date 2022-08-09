"Повернути Росію до СРСР": в Естонії закликали зупинити видавання росіянам віз до ЄС

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам на поїздки до Європейського Союзу.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Треба повернути Росію до СРСР. Росія буде в ізоляції. Ми разом із союзниками зробимо все для цього. Хотіли в радянський союз? Буде у вас радянський союз", - написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Захід закрити кордони для росіян. Він вважає, що обмеження має стосуватися всіх, навіть так званих "хороших", які залишили державу-терористку через незгоду з політикою диктатора Володимира Путіна.

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