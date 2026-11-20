Андріс Кулбергс / © LETA

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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав Європейський Союз повністю закрити кордони для громадян Росії. Він вважає, що на тлі посилення гібридних атак Москви країни ЄС не можуть належним чином перевіряти сотні тисяч російських туристів, які в’їжджають до Європи.

Про це Кулбергс заявив в інтерв’ю німецькому виданню WELT.

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Латвія закликає ЄС закрити кордони для росіян: що пропонує Кулбергс

За словами латвійського прем’єра, в’їзд такої кількості громадян РФ створює загрозу безпеці європейських країн. Він закликав партнерів не демонструвати слабкість перед Кремлем і наголосив, що перевірити всіх охочих потрапити до ЄС неможливо.

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«Впускати таку кількість людей до ЄС наразі надто небезпечно. Ми не повинні поступатися Росії, не повинні демонструвати слабкість. Ніхто не може перевірити таку кількість людей», — заявив Кулбергс.

Питання обмеження в’їзду для росіян уже обговорюють на рівні Євросоюзу. У червні 2026 року Латвія приєдналася до групи з 11 країн ЄС, які підписали листа під керівництвом Швеції із закликом обмежити видачу віз громадянам РФ. У жовтні єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив Politico, що Європейська комісія може представити відповідну пропозицію наступного року.

Кулбергс також відкинув можливість відновлення нормальних відносин із Москвою після припинення вогню в Україні. За його словами, європейські політики не повинні розраховувати на повернення до довоєнної моделі співпраці з Росією.

«Дехто вважає, що після перемир’я можна буде повернутися до нормальних відносин із Росією. Це неможливо. Це нова епоха», — наголосив прем’єр.

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Гібридні атаки Росії в Європі: Кулбергс попередив про «зиму правди»

Очільник латвійського уряду заявив, що гібридні атаки Росії на східному фланзі НАТО посилюються. Він також назвав найближчі місяці «зимою правди» та закликав європейські країни, зокрема Німеччину, не піддаватися втомі від війни.

За словами Кулбергса, через відсутність значних успіхів на фронті Росія посилює удари по українській цивільній інфраструктурі, зокрема по системах електро-, тепло- та водопостачання. Паралельно Москва намагається впливати на громадську думку в країнах ЄС, щоб послабити підтримку України.

Прем’єр Латвії застеріг, що Росія прагне посіяти страх серед європейців і змусити їхні уряди відмовитися від допомоги Києву.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАТО посилює оборону повітряного простору над країнами Балтії через зростання загрози з боку Росії. Зокрема, Альянс змінив підхід від звичайного патрулювання до повноцінної місії протиповітряної оборони. У регіоні чергують міжнародні екіпажі винищувачів, зокрема італійські Eurofighter, іспанські F-18 та турецькі бойові літаки.

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Крім того, Латвія розгортає так звану «стіну з дронів» уздовж східного кордону. Вона передбачає використання радарів, безпілотників-перехоплювачів і систем управління, які мають виявляти та за потреби знищувати ворожі БпЛА.

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