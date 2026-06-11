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ТСН у соціальних мережах

Продукти у магазині

Продукти у магазині / © Pixabay

Дата публікації
Категорія
Світ
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123
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Повертають всі гроші: біженка з України показала, як можна зекономити на продуктах у Німеччині

Біженка з України поділилася унікальним досвідом, як купувати якісну їжу для двох і не переплачувати. Вона розкрила секрет, чому до німецьких супермаркетів найкраще ходити саме по суботах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Українська біженка розповіла, як у Німеччині їй вдається витрачати на продукти для двох усього 350–400 євро на місяць. Жінка поділилася простими лайфхаками, які допомагають купувати якісну їжу та м’ясо зі знижками до 80%, та пояснила, чому німецькі супермаркети влаштовують справжній «атракціон щедрості» по суботах.

Про це Людмила Русіна поділилася у відео на платформі Instagram.

За її словами, на продукти для двох людей у них іде від 350 до 400 євро на місяць. Жінка зізналася, що не користується звичними списками покупок і «завжди ходить до супермаркету голодною». Проте її головний секрет економії полягає в іншому. Перед кожним походом до магазину Людмила ретельно вивчає знижки через спеціальний мобільний додаток «Prospekt Angebote».

Вона зазначає, що в німецьких супермаркетах розпродажі часто сягають 50% і більше. Саме тому близько 80% її підсумкового чека завжди становить акційний товар. Такий підхід дозволяє парі суттєво зменшувати щомісячні витрати на побут без шкоди для раціону.

«В Німеччині товар може бути просто на знижці навіть з нормальним терміном придатності. Наприклад, сьогодні я купила сир у два рази дешевше — він коштує 1,60 євро. Сир «Buko» коштує на акції 89 євроцентів — це знижка більше, ніж у два рази. Оскільки холодильник ми тепер маємо великий і морозильну камеру також, я завжди знаю — скільки купувати продуктів і коли приблизно буде наступна акція», — розповіла Людмила.

Водночас жінка зауважила, що у більшості німецьких магазинах дуже хороші акції на продукти зазвичай з’являються у суботу. За її словами, у цей день можна придбати овочі, фрукти, м’ясну нарізку чи рибу зі знижкою до 80%.

«У Німеччині є такі акції, коли ти береш товар тестуєш його — тобі повертають стовідсотковий кешбек. На продукти теж діють такі акції», — поділилася біженка.

Українці за кордоном — останні новини

В країнах Євросоюзу в українських біженців дійсно можуть вилучити дітей через незнання місцевих правил виховання, адже соціальні служби реагують на будь-які ознаки насильства, занедбаності чи ризику. Наприклад, в Італії з початку повномасштабної війни вилучили 43 дитини в українців, і лише 18 з них вдалося повернути родинам.

Варто зауважити, що від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали близько 8,5 мільйона українців, а омбудсман Дмитро Лубінець наголошує, що для їхнього повернення потрібні не політичні заклики, а надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема ініціатива із забезпечення житлом. Він також звернув увагу на випадки вилучення українських дітей в ЄС, зокрема в Італії, наголосивши, що міжнародне гуманітарне право забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
123
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