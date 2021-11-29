Поверталися зі школи: у Росії в аварії зі снігоприбиральним потягом загинули троє другокласників

Поверталися зі школи: у Росії в аварії зі снігоприбиральним потягом загинули троє другокласників

За попередніми даними, в момент ДТП в автомобілі перебувала вчителька із чотирма учнями 2-го класу.

В Алтайському краї (суб'єкт Російської Федерації) у понеділок, 29 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зі снігоприбиральний потягом загинули троє дітей.

Про це із посиланням на Західно-Сибірську залізницю повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що інцидент стався на ділянці Середньосибірська - Усть-Тальменська, коли легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд перед поїздом, що наближався.

"Попри те, що машиніст поїзда намагався негайно загальмувати, відстань була недостатньою і зіткнення запобігти не вдалося. Внаслідок ДТП загинули троє дітей, крім того постраждали двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що переїзд був обладнаний справною світлозвуковою сигналізацією.

За даними Mash, в момент аварії в автомобілі перебувала вчителька із чотирма учнями 2-го класу. "Ймовірно, вона розвозила хлопців додому після занять", - вказують у виданні.

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