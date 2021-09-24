Повертається допандемічне життя: Норвегія скасовує усі карантинні обмеження

Обмеження, які рекомендували скасувати, перестануть діяти від 16:00 суботи 25 вересня.

У Норвегії скасовують майже всі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення ухвалив уряд країни за рекомендацією органів охорони здоров’я.

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Про це заявила прем’єрка країни Ерна Солберг, повідомляє NRK.

"Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії", - заявила Ерна Солберг.

Водночас вона додала, що "жити з вірусом" доведеться, мабуть, ще багато років, люди і далі будуть заражатися і хворіти, проте ефект від вакцинації дозволяє більше не вдаватися до надзвичайних заходів.

У Норвегії принаймні першою дозою щеплені вже понад 90% дорослих, таким чином за місяць вони будуть вже повністю захищені.

Варто зазначити, що перед цим Норвегія тричі відкладала перехід до фінального етапу скасування карантинних обмежень.

Нагадаємо, Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від 10 вересня останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження.

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