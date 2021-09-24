Повертається допандемічне життя: Норвегія скасовує усі карантинні обмеження

Обмеження, які рекомендували скасувати, перестануть діяти від 16:00 суботи 25 вересня.
У Норвегії скасовують майже всі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення ухвалив уряд країни за рекомендацією органів охорони здоров’я.
Про це заявила прем’єрка країни Ерна Солберг, повідомляє NRK.
"Тепер ми можемо жити майже так само, як жили до початку пандемії", - заявила Ерна Солберг.
Водночас вона додала, що "жити з вірусом" доведеться, мабуть, ще багато років, люди і далі будуть заражатися і хворіти, проте ефект від вакцинації дозволяє більше не вдаватися до надзвичайних заходів.
У Норвегії принаймні першою дозою щеплені вже понад 90% дорослих, таким чином за місяць вони будуть вже повністю захищені.
Варто зазначити, що перед цим Норвегія тричі відкладала перехід до фінального етапу скасування карантинних обмежень.
Нагадаємо, Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши від 10 вересня останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження.