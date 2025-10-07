"Повертайся додому, к**во": у Польщі жорстоко образили блогерку, сплутавши з українкою

Блогерка була в шоці / © www.pexels.com/pixabay

Реклама

У Польщі грубо образили місцеву блогерку, сприйнявши її за українку. Інцидент стався в суботу, 4 жовтня, на вулицях Польщі. Місцева блогерка вигулювала собаку біля дому, коли ж наткнулася на хвилю образ та принижень від незнайомої жінки.

Своєю історією в соцмережах поділилася постраждала Клаудія Папроцька, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент з польською блогеркою?

За словами Клаудії, днями вона як зазвичай вигулювала улюбленця разом з іншими власниками собак.

Реклама

Після короткої взаємодії тварин Каудія вирішила піти, але незнайомка почала голосно висловлювати обурення, вимагаючи «прибрати собаку». Попри те, що блогерка прямувала додому, жінка йшла слідом за нею, викрикуючи образи, зокрема «Повертайся додому, українська к**во».

«Я не розумію, що вона собі нафантазувала без жодних підстав. Тепер вечірні прогулянки лякають, і мені соромно за таку поведінку», — поділилася блогерка.

Клаудія підкреслила, що вона полька, але кривдниця не повірила, а тому продовжила грубо лаятися та жестикулювати.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім опитуванням компанії United Surveys, ставлення поляків до українців змінилося. Так, дані свідчать про те, що 52,7% поляків мають позитивне ставлення до українців, тоді як 37,3% висловили негативну позицію.