"Повертаються лихі 90-ті": Гіркін після загибелі Пригожина заявив про поглиблення смути в РФ

У той же час терорист "прогнувся" перед Путіним", заявивши, що ймовірна причетність диктатора — "мізерна".

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), коментуючи загибель Пригожина, озвучив свою версію подій.

Заява Гіркіна з'явилася у його телеграм-каналі з уточненням, що ці слова було передано через адвоката.

Гіркін засумнівався, що ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина було вбито за наказом безпосередньо Путіна. Також військовий злочинець не вірить, що це була операція України чи Заходу.

"Тут може йтися про "зачистку ключових свідків", про що в ЗМІ не пролунало ні звуку. Так само можливо, але малоймовірно, особиста помста з боку високопоставлених військових. Я не можу сказати, що засмучений, оскільки Пригожин був не лише моїм ворогом особисто, але й за великим рахунком – ворогом Росії. І його небезпека залишалася все ще дуже високою. Разом з тим, те, що сталося, не може викликати у мене жодної позитивної реакції, оскільки є черговим свідченням подальшого поглиблення смути в Росії", – каже Стрєлков.

Він вважає, що Пригожина треба було судити, а не усувати.

"(До РФ. — Ред.) Повертаються лихі 90-ті, а це дуже небезпечно і загрожує наслідками", — підсумував терорист Гіркін-Стрєлков.

Водночас деякі пропагандистські телеграм-канали припустили, що заява Гіркіна виглядає як "демонстрація Кремлю своєї готовності до компромісу". Раніше у російському сегменті Мережі також припускали, що Гіркін – наступний після Пригожина у черзі на ліквідацію в РФ.

Нагадаємо, 21 липня в РФ було затримано терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його заарештували щонайменше до 18 вересня. Стрєлкову інкримінують "публічні заклики в Інтернеті до здійснення екстремістської діяльності".

У листопаді минулого року Гіркіна (Стрєлкова) було заочно засуджено нідерландським судом до довічного ув'язнення у справі про збитий малайзійський "Боїнг" на Донбасі в 2014 році.