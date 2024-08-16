"Повільна і розсіяна": генерал НАТО оцінив реакцію РФ на Курську операцію

У Росії досі немає розуміння, хто має бути відповідальним за бойові дії на її території.

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив реакцію Росії на українську операцію в Курській області як "повільну і розсіяну".

Про це повідомляє "Голос Америки".

Каволі вважає, що така "повільна та розсіяна" реакція Москви пов’язана з кількома факторами. Так, йдеться про відсутність розуміння, хто має бути відповідальним за бойові дії всередині РФ. А ще у країни немає вивільнених військ, які вона може залучити проти операції на Курщині.

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"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ", – розповів генерал НАТО.

Каволі повідомив, що російські підрозділи, які залишилися в РФ та можуть протистояти такій проблемі, є військовими-строковиками. Їм теоретично та юридично заборонено воювати в Україні. Відповідно йдеться не про ті російські бойові одиниці, від яких можна очікувати найшвидшої реакції.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) оцінили, що Кремль та військове командування створюють складну і поки що неефективну структуру для відповіді на операцію на Курщині.

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