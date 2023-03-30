Повільно вбивав три місяці: зареєстровано перший випадок нападу грибка на людину

Конкретний тип грибка також небезпечний і для людей, а не тільки рослин.

В Індії 61-річний чоловік звернувся за допомогою до лікарні. Пацієнт скаржився на грипозні симптоми, з якими не може впоратися самостійно.

Про це пише Daily Mail.

Під час обстеження у чоловіка виявили абсцес трахеї. Потім хірурги провели процедуру, злили гній та відправили зразки до лабораторії.Зразки свідчили, що чоловік заразився грибковим захворюванням (chondrostereum purpureum), що є смертельним для рослин. Це перший випадок в історії, коли людина стала жертвою грибка-вбивці, орієнтованого на рослини.

Дослідники припускають, що чоловік зазнав нападу грибка-вбивці, коли проводив власні дослідження, як міколог рослин, що включали роботу з пліснявою, дріжджами та грибами. Відомо, що чоловік довгий час працював зі зразками, що, певно, і стало причиною зараження.

Цей інцидент став першим зареєстрованим доказом, що цей конкретний тип грибка також небезпечний і для людей, а не тільки рослин.

Раніше стало відомо, що у медичних закладах по всій території США швидко поширюється смертельна грибкова інфекція – Candida Auris або C. Аuris, яка може викликати важкі захворювання у людей з ослабленою імунною системою.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я визначила небезпечні грибки, які потребують додаткових досліджень.

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