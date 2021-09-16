Повінь на півдні Франції забрала життя вже сімох людей

Повінь на півдні Франції забрала життя вже сімох людей

Країна потерпає від негоди від вівторка.

Наслідки повені - на півдні Франції загинули семеро людей.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 16 вересня.

У двох департаментах Буш дю Рон та Еро оголосили найвищий рівень погодної небезпеки. Людей просять по можливості залишатися вдома. Між містами Нім та Монпельє перерване залізничне сполучення.

Негода накрила Францію у вівторок, 14 вересня. На півдні країни за кілька годин випала двомісячна норма опадів. На вулицях автівки буквально плавали у воді. З них витягли два десятки водіїв. На ліквідацію наслідків негоди відрядили понад вісім сотень рятувальників.

Нагадаємо, заливає водою також і Італію. На півдні країни шторм спричинив потужну повінь. Найбільше дісталося кільком містам на узбережжі Іонічного моря. Їх затопило, адже в регіоні випало більше метра опадів. Вулиці там перетворилися на бурхливі річки. Рятувальники витягли з води та багна півсотні застряглих автівок, а з них – і переляканих водіїв.

Новини світу: повінь на півдні Франції забрала життя 7 людей

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