Повінь у Непалі уже забрала життя 165 людей / © AP

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Масштабні зсуви ґрунту та раптові повені в Непалі призвели до масового зникнення людей: за даними місцевої влади, на цей час не вдається вийти на зв’язок із понад 1100 людьми. Серед них — понад 400 місцевих жителів та понад 700 іноземних туристів із майже 30 держав. Трагедія торкнулася і громадян України.

Що станом на ранок 27 серпня повідомили ТСН у пресслужбі МЗС України? Розповідаємо в подробицях.

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Руйнівна повінь у Непалі: що відомо про долю українців

Трагедія торкнулася і громадян України — у списку зниклих значаться 55 українців. Це дві окремі туристичні групи (47 та 7 людей), а також ще одна українка, яка подорожувала у складі іноземної групи.

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За офіційною інформацією місцевих органів станом на 10:30 за київським часом, загальна кількість загиблих від стихії сягнула щонайменше 165 осіб, проте даних про постраждалих чи загиблих українців наразі немає.

Пошуково-рятувальні роботи не припиняються, проте рятувальники стикаються з серйозними перешкодами через несприятливу погоду, яка блокує під’їзди до постраждалих регіонів. Синоптики та екстрені служби попереджають про загрозу нових хвиль повеней та зсувів.

Українські дипломатичні відомства розгорнули активну роботу. Посольства України в Індії та Китаї опублікували офіційні безпекові інструкції. Дипломати підтримують безперервний зв’язок із непальськими службами порятунку, родичами зниклих та іноземними колегами для координації спільних пошуків.

Усі дані щодо зниклих українців у Непалі під час повені уже передані профільним відомствам і пошуковим загонам.

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Крім того, на місце події вирушила оперативна група українського посольства в Індії, а до роботи долучився почесний консул України в Непалі.

Ситуація перебуває на контролі Міністерства закордонних справ, Департаменту консульської служби та дипломатичних місій України в регіоні, які продовжують цілодобовий моніторинг.

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