Повінь змила автобус, у якому перебували школярі - подробиці

Автобус, який постраждав від повені / © скрін з відео

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Південна Африка зіткнулася з масштабною природною катастрофою — країну накрив потужний зимовий шторм, який приніс із собою сильні дощі, снігопади, шквальний вітер та небезпечні повені. Найбільше постраждали провінції Східний Кейп та Орегон, де зафіксовано найбільшу кількість жертв і руйнувань.

Про це повідомляє Africa News та Anadolu.

У провінції Східний Кейп, у районі Мтата стихія змила мікроавтобус зі школярами. Попри складні погодні умови, рятувальникам вдалося знайти трьох дітей живими. Скільки пасажирів загалом перебувало в автобусі — поки невідомо Мікроавтобус, який був змитий у річку під час сильної повені вже знайшли. У транспорті їхали 13 учнів школи Jumba Senior Secondary School, які прямували до навчального закладу.

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За словами водія, перед мостом рівень води був надто високий, тому він зателефонував власнику автобуса і повідомив, що проїхати неможливо. Поки вони чекали, міст обвалився, і автобус разом із дітьми був змитий течією.

Внаслідок повеней у провінції загинули вже дев’ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають, а місцева влада працює з мешканцями, щоб з’ясувати, скільки учнів ще не знайдені.

Ще одна трагедія трапилася в місті Іст-Лондон, де п’ятеро людей загинули в ДТП. Водій мікроавтобуса, який злетів із дороги, зізнався, що втратив керування, намагаючись об’їхати дерево, зламане негодою. Хоч аварія й не пов’язана безпосередньо з повінню, вона стала наслідком складних погодних умов.

У результаті шторму понад 500 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Місцева влада змушена була закрити ключові траси у двох провінціях через загрозу нових обвалів та затоплень. На дороги вивели снігоприбиральну техніку, а в регіони, що постраждали найбільше, направили команди з ліквідації наслідків стихійних лих.

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Метеорологічна служба Південної Африки заздалегідь попереджала про сильне похолодання та ризик масштабних повеней. Хоч сніг у червні для цього регіону — не рідкість, цьогорічна негода перевершила очікування. Крім складнощів на суші, синоптики попереджають і про небезпечні умови для морських перевезень через сильний вітер і високі хвилі.

Наразі рятувальні служби продовжують роботу, а влада закликає мешканців не вирушати в дорогу без нагальної потреби. Уряду ПАР доведеться мобілізувати всі ресурси, щоб подолати наслідки одного з найсильніших штормів останніх років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що яким буде червень та літо 2025 року, синоптики прогнозують тепло вище норми, але з коливаннями температури та зливами.