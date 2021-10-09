Повинен був винести стілець: з’явилося відео загибелі актора на сцені Большого театру в Москві

Повинен був винести стілець: з’явилося відео загибелі актора на сцені Большого театру в Москві

Перевіряється версія про те, що загиблий перебував у стані сп’яніння.

Трагічний випадок, який стався у Москві на сцені Большого театру, де в суботу, 9 жовтня, під час опери “Садко" загинув 37-річний артист Євген Куліш, задіяний у масовці, глядачі зняли на відео.

Кадри зі смертельним падінням декорації на голову актора опубліковано в Telegram-каналі Shot.

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На знятих кадрах видно, як величезна конструкція на смерть придавила 37-річного чоловіка на очах шокованих колег через кілька хвилин після початку вистави.

Роль Куліша була простою - він повинен був винести стілець, поставити його на сцену, а потім відійти вліво або вправо, але чомусь став рухатися назад. Інші артисти попереджали його про декорацію, яка опускається, але він не встиг зреагувати і конструкція вдарила його по голові. Він помер на сцені до приїзду швидкої допомоги.

Зараз перевіряється версія про стан алкогольного сп’яніння загиблого актора.

"У нас настільки ця техніка технічно правильно налаштована, що неможливо повірити, що щось могло трапитися", - прокоментувала цей випадок одна з працівниць театру.

Євген Куліш служив у Большому театрі майже 20 років - з 2002 року.

Нагадаємо, у Запоріжжі у гуртожитку Запорізького національного університету загинув 36-річний чоловік. Він виконував роботи з ремонту фасаду і впав з висоти.

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