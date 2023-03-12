“Повісили манекен у формі російської армії, назвали Валерою”: прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег

На білоруському державному телеканалі ОНТ з’явився новий сюжет про “важке” життя прикордонників на заставі “Глушковичі” Гомельського району, який межує із Житомирщиною.

Як передає сайт “Зеркало”, пропагандисти стверджують, що українські прикордонники ображають своїх білоруських колег.

Білоруси, які проходять службу на заставі, начебто скаржаться на агресивні жести, образливі написи, листівки та аудіозаписи політичного характеру, дзвінки з погрозами оперативним черговим. Щоправда, про зміст листівок та аудіозаписів, як і про характер погроз, співробітники телеканалу не повідомили.

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“Було встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування та психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни”, - поскаржився заступник начальника прикордонної застави “Глушковичі” Владислав Зенкович.

Фото: скриншот з відео

Скарги на українських колег від білоруських прикордонників лунають не вперше.

Раніше їх дратував національний білоруський біло-червоно-білий прапор та гімн України по той бік кордону. Були також дивні скарги на те, що українці вкрали прикордонний знак.

Нагадаємо, напередодні річниці вторгнення РФ в Україну білоруські прикордонники поскаржилися на те, що українські колеги показують їм непристойні жести та мінують суміжні із РБ території.

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