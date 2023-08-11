"Повістка? Нічого не знаю!": цивільні росіяни шукають методи ухилення від мобілізації – перехоплення

Так, громадяни РФ з усіх сил намагаються уникнути мобілізації. Вони обговорюють, які довідки можна зібрати.

Перехоплену розмову цивільних росіян опублікувало ГУР МО.

Цивільні росіяни обговорюють, як ухилитися від мобілізації

"Не тримайтеся, а бережіться!"

В оприлюдненій розмові жінка з Росії говорила зі співрозмовником про смерть знайомого на війні в Україні. Шкода, каже вона, бо хлопцеві було лише 23 роки. До того ж страшно.

За словами росіянки, "дружина Дімона написала, що Якута загинув". Мовляв, усі взагалі в шоці.

"Вчора Жорка ще каже: "А у мене на 30 вересня повістка". Говорю, нічого не знаю, береш Катіну довідку, береш те, що ти вчитися влаштувався. Йди і це... Немає чого там робити", – підсумувала громадянка Росії.

А все-таки цікаво, що саме має на увазі жінка: те, що не можна нападати на суверенну державу і вбивати мирних українців? Або ж те, що так звана "СВО" перестала бути у телевізорі і прийшла до кожної російської домівки? Вочевидь, росіянам дуже не хочеться гинути за свою "вєлікую дєржаву".

Зауважимо, раніше окупант поскаржився матері на нерівноправність в російських збройних силах.

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