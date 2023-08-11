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"Повістка? Нічого не знаю!": цивільні росіяни шукають методи ухилення від мобілізації – перехоплення

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Повістка? Нічого не знаю!": цивільні росіяни шукають методи ухилення від мобілізації – перехоплення

Мобілізовані окупанти / Ілюстративне фото

Росіяни мріють таки дочекатися повернення своїх близьких з України.

Так, громадяни РФ з усіх сил намагаються уникнути мобілізації. Вони обговорюють, які довідки можна зібрати.

Перехоплену розмову цивільних росіян опублікувало ГУР МО.

Цивільні росіяни обговорюють, як ухилитися від мобілізації

Цивільні росіяни обговорюють, як ухилитися від мобілізації

"Не тримайтеся, а бережіться!"

В оприлюдненій розмові жінка з Росії говорила зі співрозмовником про смерть знайомого на війні в Україні. Шкода, каже вона, бо хлопцеві було лише 23 роки. До того ж страшно.

За словами росіянки, "дружина Дімона написала, що Якута загинув". Мовляв, усі взагалі в шоці.

"Вчора Жорка ще каже: "А у мене на 30 вересня повістка". Говорю, нічого не знаю, береш Катіну довідку, береш те, що ти вчитися влаштувався. Йди і це... Немає чого там робити", – підсумувала громадянка Росії.

А все-таки цікаво, що саме має на увазі жінка: те, що не можна нападати на суверенну державу і вбивати мирних українців? Або ж те, що так звана "СВО" перестала бути у телевізорі і прийшла до кожної російської домівки? Вочевидь, росіянам дуже не хочеться гинути за свою "вєлікую дєржаву". 

Зауважимо, раніше окупант поскаржився матері на нерівноправність в російських збройних силах.

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