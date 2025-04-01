Повістки до Українського легіону за кордоном: генконсул зробив заяву

За кордоном повісток до Українського легіону не розсилають / © ТСН.ua

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Рекрутинговий центр і дипустанови не розсилають за кордоном повісток до Українського легіону.

Про це заявив генконсул України в Любліні Олег Куць, передає “Укрінформ”.

Фото із зображенням повістки нібито від імені генконсула України в Любліні, що останніми тижнями активно шириться в українських групах соцмережах та пабліках у Польщі, є фейком російської пропаганди, зазначив генконсул України в Любліні.

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Куць підкреслив, що це повідомлення навіть на перший погляд має всі ознаки підробки дуже низької якості. Зокрема, у тексті відсутній логічний ряд, наприклад, немає імені і прізвища того, кого нібито викликають. Печатку і підпис зроблено на самому тексті, що суперечить всім вимогам, оскільки підпис і печатка у документі ставляться у визначеному місці. Крім того, у листку чомусь замазано адресу генконсульства, хоча ця інформація є загальнодоступною.

«Але це все не настільки важливо, оскільки рекрутинговий центр Українського легіону призначений виключно для добровольців, що раніше неодноразово повторювалося і наголошувалося в інформаційному просторі. Ані генеральне консульство ані рекрутинговий центр не мають права надсилати жодних повісток українцям за кордоном до Українського легіону»,- наголосив генконсул України в Любліні.

На його думку, в цьому фейку очевидним є російський слід. Він спрямований на те, щоб спровокувати недовіру українців до органів влади, викликати серед них занепокоєння.

Нагадаємо, добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік, три роки або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ військовослужбовці Українського легіону направляються на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишкілу.

Раніше йшлося про те, що у Польщі третя група добровольців підписала контракт з ЗСУ. Саме в Любліні кількадесят українських добровольців, що проживають за кордоном, підписали такі контракти. Серед них — громадяни України, які мешкають у США, Канаді, Естонії, Норвегії та Німеччині.

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