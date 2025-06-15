Повітряна потуга Ізраїлю здивувала навіть США: скільки літаків у них “на старті”

Військові літаки Ізраїлю. / © Повітряні сили Ізраїлю

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Удар Ізраїлю по Ірану, під час якого було задіяно понад 200 літаків, змусив американське командування замислитися: чи змогли б самі США повторити операцію такого масштабу?

Про це пише Defense Express.

Як зазначали раніше в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), в операції були задіяні щонайменше дві третини від усього наявного винищувального флоту країни. Навіть якщо врахувати можливу участь повітряних танкерів союзників, масштаб залишається вражаючим.

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На цьому тлі у Сполучених Штатах провели власну оцінку потенціалу, повідомляє Air and Space Forces Magazine. Розрахунки зробив полковник у відставці Джон Венейбл — нині старший науковий співробітник інституту Мічтелла та колишній бойовий пілот F-16.

Які сили може виставити США?

Згідно з аналізом, з 52 діючих ескадрилей лише 40 можуть бути реально задіяні у першій хвилі атаки — інші призначені для резерву або охорони повітряного простору (зокрема протидії Росії та Китаю). Це приблизно 480 літаків, якщо взяти за основу мінімум 12 винищувачів в одній ескадрильї.

Але навіть із цього числа не всі машини в строю. Середній рівень боєготовності складає близько 60%, що означає — для першого удару США зможуть виставити орієнтовно 290 винищувачів.

Однак цей показник може бути надто оптимістичним. Наприклад, для F-22 рівень готовності — лише 40%, а для F-15C — трохи понад 30%.

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Ще одна проблема — пілоти

Американські експерти також б’ють на сполох через недостатню підготовку пілотів. Сьогодні середній місячний наліт становить лише 10–12 годин — удвічі менше, ніж у 1990-х роках, коли такий рівень уже вважався недостатнім.

Навіть якщо США і змогли б підняти в небо близько 290 літаків для першого удару, це була б надзвичайно ризикована місія. Низький рівень боєготовності техніки та недостатня практика пілотів піднімають питання про реальну ефективність такої масштабної операції.