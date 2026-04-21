Повітряна провокація РФ: стратегічні бомбардувальники Ту-22 помічені над Балтикою

Шведські винищувачі Gripen / Фото: Повітряні сили Швеції

Реклама

Шведські військово-повітряні сили залучили винищувачі JAS 39 Gripen для перехоплення та супроводження російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які були зафіксовані над акваторією Балтійського моря.

Про це повідомляє видання Sweden Herald.

Перехоплення поблизу Готланда

Iведські засоби ППО виявили два російські бомбардувальники близько 10:00 ранку. Літаки йшли у супроводі винищувачів РФ.

Реклама

«Ми ідентифікували літаки на північний схід від острова Готланд і слідували за ними вздовж усього узбережжя острова», — повідомив керівник оперативного відділу ВПС Швеції підполковник Роберт Кржнаріч.

Маршрут польоту

Російська авіагрупа продемонструвала значну активність у регіоні: літаки зайшли через Фінську затоку, пройшли між Швецією та країнами Балтії. Потім група прослідувала на південь до острова Борнхольм, після чого розвернулася у напрямку Росії.

Мета провокації

У командуванні Повітряних сил Швеції зазначають, що цей політ мав характер «демонстрації присутності». Водночас військові підкреслили, що порушення повітряного простору Швеції цього разу зафіксовано не було. Шведські пілоти діяли професійно, супроводжуючи цілі до моменту їх виходу з зони інтересів країни.

Про це Повітряні сили Швеції повідомили у соцмережі X.

Реклама

«Шведські винищувачі QRA перехопили два російських стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 над Балтійським морем у сьогодні. Бомбардувальники супроводжувалися двома російськими винищувачами, а перехоплення координувалося з союзниками НАТО. Повітряні сили Швеції», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уже декілька днів не вщухають обговорення можливого плану Росії напасти на країни Балтії. Є вагомі причини вважати, що такий план може бути реальним. Швеція попередила, що РФ може будь-коли захопити острів однієї з країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО.

Головнокомандувач збройних сил Швеції вважає, що Кремль може розпочати атаку в Балтійському морі, щоб розсварити Альянс і показати його слабкість.

Раніше ми писали про те, що Кремль офіційно розширив повноваження Путіна на використання армії за кордоном, створюючи привід для атаки на країни НАТО. Військові аналітики попереджають про можливе захоплення Сувальського коридору та реалізацію сценарію щодо створення «народних республік» в естонській Нарві.