Повітряний щит для Києва: Італія таємно передає Україні новітні системи ППО

Система протиповітряної оборони SAMP/T / © Getty Images

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Наприкінці літа уряд Італії в умовах повної секретності затвердив масштабний план забезпечення України новітніми системами протиповітряної оборони SAMP/T NG і ракетами-перехоплювачами Aster 30. Цей потужний пакет військової допомоги вартістю близько трьох мільярдів євро італійські посадовці невдовзі офіційно оформлять в урядовому декреті.

Про це пише La Repubblica.

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Нові батареї та ракети для Києва

До жовтня Італія надішле першу партію перехоплювачів Aster 30, які візьме безпосередньо зі складів власних збройних сил. Ці боєприпаси потрібні для перезаряджання двох батарей SAMP/T, які українські військові вже розгорнули. Ці комплекси залишилися без ракет від літа 2025 року через виснаження національних запасів Рима й Парижа.

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Крім того, завдяки фінансуванню з кредитів Європейського Союзу Київ придбає чотири нові батареї SAMP/T NG. Ці системи останнього покоління йтимуть у комплекті з сімома радарами великої дальності. Вони матимуть характеристики, які не поступаються американським Patriot, а подекуди й перевершують їх.

Локальне виробництво та оборонна автономія

Окрім прямого постачання озброєння, угода між Римом і Парижем передбачає історичний крок для військової промисловості обох країн. Партнери дозволять виробляти перехоплювачі Aster 30 N1BT безпосередньо в Україні, що гарантуватиме Києву більшу автономію у критично важливій сфері протиракетної оборони.

Уряди планують офіційно підписати відповідні контракти для початку цієї промислової співпраці вже до вересня. Військові мають повністю розгорнути все обладнання, включно з новоствореним, на полі бою до 2027 року, щоб сформувати масивний італійсько-французький бар’єр із шести батарей.

Політична таємниця італійського уряду

Рішення використати формат урядового декрету для відправлення зброї дає Риму важливі процедурні та політичні переваги. Ця формула дозволяє уникнути повільного бюрократичного процесу отримання дозволів на експорт озброєння і тримає всю операцію під прикриттям державної таємниці.

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У такий спосіб італійська прем’єрка Джорджа Мелоні намагається зменшити внутрішню напруженість, уникаючи відкритих зіткнень з політичними союзниками. Останні активно виступають проти військової підтримки Києва в розпал виборчої кампанії. Зрештою, цей масивний щит дозволить випробувати в реальних умовах єдину повністю європейську протиракетну систему.

Нагадаємо, Україна посилить захист від балістики. Єврокомісія ухвалила рішення про виділення 6,1 млрд євро на закупівлю систем ППО, ракет, радарів і боєприпасів для відбиття масованих балістичних ударів РФ.

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