Повітря в Москві переповнене гаром: жителям російської столиці радять зачиняти вікна

У неділю, 21 серпня, через дим від лісових пожеж в Рязанській області у столиці РФ буде важко дихати.
Мешканців Москви попередили про максимальну концентрацію гару в повітрі через пожежі в Рязанській області.
Відповідне повідомлення у Telegram-каналі опублікував головний спеціаліст центру погоди “Фобос” Євген Тишковець.
Синоптик закликав москвичів у неділю, 21 серпня, позачиняти вікна у житлових приміщеннях.
"Зачиніть усі вікна! На ранок гар у Москві від пожеж на Рязанщині досягне максимуму концентрації", — закликав Тишковець.
Раніше Тишковець повідомив, що запах гару в Москві через пожежі в Рязанській області може протриматися найближчі 36-48 годин, оскільки напрям вітру не зміниться.
Нагадаємо, раніше Москву уже накривав сильний смог через лісові пожежі у Рязанській області. У столиці держави-терористики було чутно запах гару, з неба падав попіл.
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