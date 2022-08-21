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Повітря в Москві переповнене гаром: жителям російської столиці радять зачиняти вікна

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Повітря в Москві переповнене гаром: жителям російської столиці радять зачиняти вікна

Фото: із соцмереж

У неділю, 21 серпня, через дим від лісових пожеж в Рязанській області у столиці РФ буде важко дихати.

Мешканців Москви попередили про максимальну концентрацію гару в повітрі через пожежі в Рязанській області. 

Відповідне повідомлення у Telegram-каналі опублікував головний спеціаліст центру погоди “Фобос” Євген Тишковець.

Синоптик закликав москвичів у неділю, 21 серпня, позачиняти вікна у житлових приміщеннях.

"Зачиніть усі вікна! На ранок гар у Москві від пожеж на Рязанщині досягне максимуму концентрації", — закликав Тишковець.

Раніше Тишковець повідомив, що запах гару в Москві через пожежі в Рязанській області може протриматися найближчі 36-48 годин, оскільки напрям вітру не зміниться. 

Нагадаємо, раніше Москву уже накривав сильний смог через лісові пожежі у Рязанській області. У столиці держави-терористики було чутно запах гару, з неба падав попіл. 

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