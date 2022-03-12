Повітряна лазівка в Європу: сербська авіакомпанія збільшує кількість рейсів до Москви

Кількість пасажирських місць на авіарейсах між Росією та Сербією збільшилася на 50%.

Після того, як країни Євросоюзу закрили повітряний простір для літаків, що належать російським компаніям та навіть приватним особам, для польотів до Європи росіяни використовують авіакомпанію Air Serbia, яка здебільшого є державною.

Як повідомляє The Guardian, сербський авіаперевізник подвоїв кількість прямих рейсів з Москви до Белграда - до 15 на тиждень.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася запроваджувати санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для росіян.

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За даними аналітичної компанії ForwardKeys, кількість пасажирських місць на авіарейсах між Росією та Сербією збільшилася на 50% у перший тиждень березня порівняно з тижнем, що передував російському вторгненню до України.

Росіяни, які прибувають до Сербії, подорожують до Європи, причому найпопулярнішими напрямками є Кіпр, Франція, Швейцарія та Італія. Росіяни також подорожують до Великої Британії, Словенії, Австрії, Німеччини та Іспанії.

Увечері в п’ятницю, 11 березня, коли з’явилася ця публікація, залишалося лише одне місце бізнес-класу на рейсі, що вилітає в суботу з Москви до Белграда, вартістю 583 фунти стерлінгів, і жодного місця в економ-класі.

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Pegasus Airlines вирішила на деякий час скасувати авіарейси до Росії.

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