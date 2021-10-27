Повітряний сейф: у Лівії впав гелікоптер, повний готівки

Гелікоптер належить військово-повітряним силам Лівії.
У Лівії розбив гелікоптер Мі-17, який перевозив велику суму грошей. На борту було понад 8 мільйонів доларів.
Про це повідомляє турецьке видання Akşam .
Вертоліт зазнав аварії під час приземлення на стадіоні в місті Тархуна, що за 65 км на південний схід від Триполі. Двоє членів екіпажу були травмовані.
У ЗМІ пишуть, що гелікоптер належить військово-повітряним силам Лівії. На його борту було 40 млн динарів (близько 8,8 млн доларів). Ці дані згодом підтвердив уряд Лівії. Інформації про долю грошей немає.
#Лівія - #GNU Мі-17 #7304, який перевозив готівку, розбився на стадіоні #Tarhuna (екіпаж в порядку). Місце аварії захищене підрозділом 444 pic.twitter.com/Gufx6mT0rb— Одед Берковіц (@Oded121351) 25 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, що у Техасі впав та загорівся пасажирський літак.