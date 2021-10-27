Повітряний сейф: у Лівії впав гелікоптер, повний готівки

Гелікоптер належить військово-повітряним силам Лівії.

У Лівії розбив гелікоптер Мі-17, який перевозив велику суму грошей. На борту було понад 8 мільйонів доларів.

Про це повідомляє турецьке видання Akşam .

Вертоліт зазнав аварії під час приземлення на стадіоні в місті Тархуна, що за 65 км на південний схід від Триполі. Двоє членів екіпажу були травмовані.

У ЗМІ пишуть, що гелікоптер належить військово-повітряним силам Лівії. На його борту було 40 млн динарів (близько 8,8 млн доларів). Ці дані згодом підтвердив уряд Лівії. Інформації про долю грошей немає.

Нагадаємо, що у Техасі впав та загорівся пасажирський літак.

Підписуйтесь на наших каналах у Telegram та Viber .

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання