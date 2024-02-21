Повна блокада українського кордону: польський урядовець погрожує Києву розширити обмеження

У Міністерстві сільського господарства не хочуть, щоб фермери припиняли протести, поки не вирішиться питання української агропродукції.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, або Київ домовляється із Варшавою, або будуть нові обмеження на імпорт.

Про це польський урядовець повідомив в інтерв'ю Polsat news.

"Завтра (21 лютого - ред.) ще переговори з українським міністром Сольським, о 8 ранку. Її очолює наш міністр Сікерський. Побачимо, як поводитимуться українці, яку політику я буду проводити щодо експорту до Польщі, чи захочуть вони домовитися. Зараз м'яч на боці України", - сказав він.

Він зазначив, що якщо це не вдасться, польський уряд запровадить нові обмеження.

" Я за те, щоб сьогодні почати, в першу чергу, розмову з фермерами. Проблеми в сільському господарстві - це лише справа України? Сьогодні накипіло, а зараз кипить, що ринок у Польщі захопили супермаркети. Якщо хтось хоче базувати свою політику винятково на імпорті з України, цього недостатньо. Я хочу вирішити проблему", - наголосив Колодзейчак.

Він додав, що не хоче, щоб аграрії зупиняли протести, поки не вирішиться проблема із імпортом української агропродукції.

"Ми не хочемо заглушити протести, ми просто хочемо вирішити проблему. Треба створити графік дій. Є люди, які хочуть, щоб протести призвели до зневіри, щоб фермери залишилися в спокої", - висловився заступник міністра.

Нагадаємо, 20 лютого п ольські фермери-протестувальники розпочали повну блокаду руху на кордоні України. Поляки не пропускають вантажівки з військовою та гуманітарною допомогою, блокують залізницю, а також висипали зерно з вантажного вагона.

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