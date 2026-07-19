Повна ізоляція і -84,1°C: на планеті зафіксували найнижчу за 14 років температуру (фото)

Найхолодніше місце на Землі стало ще холоднішим Фото ілюстративне / © Associated Press

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На Землі зафіксували найнижчу температуру за 14 років — мороз сягнув -84,1°C. Подія сталася на антарктичній дослідницькій станції Concordia. Вчені заявили, що це найнижчий показник, зареєстрований на планеті від 2012 року, і лише на 0,5°C вищий за абсолютний рекорд цієї станції.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на метеорологічний сервіс Met4Cast — UK Weather.

За словами фахівців, настільки низька температура свідчить про винятково сильне похолодання навіть за суворими антарктичними мірками. Востаннє подібні показники на Землі фіксували 14 років тому.

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Антарктида встановила новий рекорд — температура впала до -84,1°C Фото скрін x.com/Met4CastUK

Де зафіксували рекордний мороз

Станція Concordia вважається одним із найізольованіших населених місць на планеті. Франко-італійська наукова база розташована приблизно за 1100 кілометрів від узбережжя Антарктиди на Полярному плато, на висоті 3200 метрів над рівнем моря.

За інформацією Європейського космічного агентства (ESA), станцію побудували в полярній пустелі, де рівень кисню приблизно на третину нижчий, ніж на рівні моря. Через це дослідники працюють в умовах хронічної гіпоксії.

Місяці без сонця та повна ізоляція

Із середини лютого до середини листопада в районі Concordia триває антарктична зима. У цей період через екстремальні погодні умови літаки не можуть приземлятися або злітати, а команда із приблизно 12 науковців залишається повністю ізольованою від зовнішнього світу.

Близько чотирьох місяців сонце взагалі не з’являється над горизонтом.

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У літній сезон, який триває з листопада до лютого, ситуація змінюється навпаки — сонце не заходить, а кількість дослідників на станції збільшується до понад 60 осіб.

Чому станція важлива для науки

Через надзвичайну ізоляцію, розріджене повітря та екстремально низькі температури Європейське космічне агентство використовує Concordia як унікальний полігон для підготовки до майбутніх космічних місій.

Тут вивчають, як тривала ізоляція та суворі умови впливають на фізичний і психологічний стан людини, що допомагає моделювати життя астронавтів під час експедицій у глибокий космос.

Нагадаємо, у космосі вперше зробили рентген людини. Експеримент показав, що портативна цифрова рентгенівська система здатна працювати в умовах мікрогравітації.

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