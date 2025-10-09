"Повна війна в нас тут": дрони атакували нафтобазу в Ростовській області РФ (відео)

Дронова атака на Росію / © ТСН.ua

Невідомі дрони 9 жовтня атакували нафтобазу у Ростовській області Росії. Налякані громадяни країни-агресорки зняли польоти БпЛА на відео та дійшли висновку, що в них «іде війна».

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, дрон на зразок «Лютого» помітили над Неклинівським районом Ростовської області. Повідомляється про роботу ППО.

Очевидці зняли на відео польоти дронів, звуки стрілянини по них та влучання з вибухами. На одному з роликів росіяни кажуть: «Ні, ну повна війна йде в нас тут. На нафтобазу пішов».

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь стверджує, що у Матвєєво-Курганському районі збито три безпілотники. У селищі Матвєєв Курган уламками посікло кілька будинків — вибито вікна, пошкоджено фасади, зруйновано покрівлю. Також пошкоджено п’ять автомобілів. Даних про постраждалих наразі немає.

За даними на сайті нафтобази «Матвєєв-Курган», вона забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами через власні автозаправні станції.

Атаку на нафтобазу в Ростовській області РФ зняли на відео

Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня Сили оборони України завдали удару по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області РФ. Під ураження потрапили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича станція «Єфімовка», що забезпечує транспортування нафти. На обох об’єктах зафіксовано вибухи та пожежі.