"Повна війна в нас тут": дрони атакували нафтобазу в Ростовській області РФ (відео)
Жителі Ростовської області зняли на відео влучання дронів по нафтобазі «Матвєєв-Курган», а влада повідомила про перші наслідки атаки.
Невідомі дрони 9 жовтня атакували нафтобазу у Ростовській області Росії. Налякані громадяни країни-агресорки зняли польоти БпЛА на відео та дійшли висновку, що в них «іде війна».
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними пабліків, дрон на зразок «Лютого» помітили над Неклинівським районом Ростовської області. Повідомляється про роботу ППО.
Очевидці зняли на відео польоти дронів, звуки стрілянини по них та влучання з вибухами. На одному з роликів росіяни кажуть: «Ні, ну повна війна йде в нас тут. На нафтобазу пішов».
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь стверджує, що у Матвєєво-Курганському районі збито три безпілотники. У селищі Матвєєв Курган уламками посікло кілька будинків — вибито вікна, пошкоджено фасади, зруйновано покрівлю. Також пошкоджено п’ять автомобілів. Даних про постраждалих наразі немає.
За даними на сайті нафтобази «Матвєєв-Курган», вона забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами через власні автозаправні станції.
Нагадаємо, у ніч проти 9 жовтня Сили оборони України завдали удару по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області РФ. Під ураження потрапили Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича станція «Єфімовка», що забезпечує транспортування нафти. На обох об’єктах зафіксовано вибухи та пожежі.