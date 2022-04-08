Повне енергетичне ембарго та відключення усіх банків: Зеленський очікує від ЄС принципових санкції проти Росії

Український президент зауважив, що не всі країни на Заході ставляться до країни-агресорки так, як належить

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджених проти Росії санкцій недостатньо для того, щоб примусити державу-агресорку до миру.

Про це він говорив під час свого звернення увечері в п’ятницю, 8 квітня.

Український президент повідомив, що мав розмову із представниками Євросоюзу, під час якої наголосив, що наявних санкцій не достатньо і потрібно ще більше посилити тиск на Росію.

“Потрібно ввести повне енергетичне ембарго на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії і дозволяє керівництву Росії вірити у свою безкарність. Дозволяє сподіватися, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії”, - зазначив він.

Також читайте Зеленський обговорив із представниками ЄС відповідальність Росії за воєнні злочини в Україні

Також, за словами Зеленського, потрібно повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки.

“Не окремі з них, а всі - всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства”, - наголосив український президент.

У цьому контексті Володимир Зеленський зауважив, що не всі країни на Заході ставляться до країни-агресорки так, як належить.

“Ми знаємо, хто постійно намагається послабити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб в Європі нарешті зрозуміли — в будь-якому випадку доведеться вводити проти Росії дійсно принципові і дійсно сильні санкції... Ми знаємо усіх, хто затягує ці рішення. Але впевнений, що і ці політики, і ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи в Європі”, - наголосив він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 44-го дня війни

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 квітня, Європейський Союз схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії через її військову агресію проти України. Пакет містить заходи, щоб посилити тиск на російський уряд та економіку. Санкції передбачають закриття портів та ембарго на вугілля.

Читайте також: