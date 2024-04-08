Повне сонячне затемнення-2024: чим унікальне, коли і як можна буде спостерігати явище

У понеділок, 8 квітня, світ спостерігатиме повне сонячне затемнення. Незважаючи на те, що в Україні сонячне затемнення видно не буде, явище все одно можна буде побачити.

Сонячне затемнення онлайн можна подивитися під час прямої трансляції на YouTube-каналі NASA. Відеотрансляцію вестиме також ВВС.

Затемнення буде видно на території Північної Америки можна буде спостерігати повне сонячне затемнення. Природне явище буде помітним у Мексиці, США та Канаді. В Україні сонячне затемнення видно не буде, лише онлайн.

Частково прихований сонячний диск буде видно на більшій частині території Північної Америки, на північному заході Європи, деяких островах Океанії, а також на півночі південноамериканського континенту.

Пік сонячного затемнення почнеться о 21:17 за Києвом (18:17 GMT). Його тривалість становитиме 4 хвилини.

У чому особливість сонячного затемнення 2024 року: думки фахівців

4-хвилинне повне сонячне затемнення, коли тінь від місяця закриє Сонце, стане можливістю для різноманітних наукових експериментів.

Дослідники запускатимуть ракети траєкторією руху тіні, спостерігатимуть у зоопарках за тваринами, посилатимуть радіосигнали по всьому світу і спрямовуватимуть у небо камери та телескопи, користуючись тимчасовою темрявою.

"Воно дійсно круте, - пояснює науковиця. Якщо вам дуже пощастить і ви будете в потрібному місці, то побачите, як Місяць повністю закриє Сонце", - розповіла астрофізик з університету Аризони Еріка Хемден ВВС.

За її словами, нинішнє затемнення особливе, тому що матиме, неймовірний ефект, який дійсно не схожий ні на що інше.

"Стане дуже темно, всі тварини затихнуть, оскільки думатимуть, що це - захід сонця. А сонце ніби сідатиме в усіх напрямках на горизонті", - додала Хемден.

Поблизу нього виднітимуться зірки. Також можна буде побачити сонячну корону, яка є зовнішньою частиною атмосфери Сонця.

"Виглядатиме так, ніби від нього відриваються пелюстки. Це просто потойбічне явище", - поділилася науковиця в коментарі ВВС.

Що відомо про повні сонячні затемнення

Затемнення - відносно рідкісні явища, каже вона. В цьому десятилітті їх буде три-чотири.

Деякі з них проходять через океан або крізь полюс, і їх ніхто не бачить.

Але нинішнє - доволі унікальне, оскільки воно пройде через всю Північну Америку, через дуже густонаселену територію.

Додамо, що повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вишиковуються в одну лінію, а останній повністю блокує сонячне світло.

Таке вирівнювання трапляється раз на пару років, коли Місяць перебуває точно між Землею і Сонцем, але тільки в певних місцях на поверхні Землі.

Закриваючи Сонце, Місяць відкидає тінь у формі конуса, вершина якого може потрапити на поверхню Землі. У цьому випадку конус тіні опише на поверхні нашої планети певну криву, яку називають смугою повної фази. У місцях, які потрапили у цю смугу, люди побачать повне затемнення.

Повну фазу затемнення зможуть побачити ті, хто опиниться у зоні так званого "шляху тотальності" - смужці земної поверхні, де Місяць повністю закриє сонячний диск.

Цього року "шлях тотальності" пролягатиме через країни Північної Америки: від Мексики через штат Техас, північний кордон штату Нью-Йорк і до регіону "Нова Англія" у США.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться у серпні 2026 року.

Нагадаємо, повне сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня, - це так званий "шлях тотальності" - географічна смуга. У деяких штатах і містах США навіть оголосили надзвичайний стан через очікуваний ажіотаж.

А астрологиня через повне сонячне затемнення анонсувала "падіння імперій" та "революцію". Як повідомила астрологиня, для звичайних людей затемнення - слушний час, щоб стати більш усвідомленими та емоційно стабільними і навчитися контролювати емоції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Повне СОНЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ! У США оголосили НАДЗВИЧАЙНИЙ стан!

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